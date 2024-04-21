ليفربول يفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول واجه نظيره فولهام في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة والثلاثين، من منافسات البريميرليج.

وسجل ثلاثية ليفربول كلا من ترينت ألكسندر في الدقيقة 32، ريان جرافنبرخ في الدقيقة 53، ديوجو جوتا في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

فيما سجل تيموثي كاستانيي لاعب فولهام هدف فريقه الوحيد في شباك ليفربول في الدقيقة 45+2.

وبهذه النتيجة فقد حصل ليفربول ثلاث نقاط جديدة في رصيده، ليصبح 74 نقطة، متواجدًا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومتساويًا مع آرسنال في عدد النقاط، الذي يعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف.

وفي المقابل يتواجد فولهام في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 42 نقطة في رصيده حصيلة 34 نقطة، حيث فاز في 12 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في 16 لقاء.