التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

أعُلن التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة التي ستقام مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، أحداث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من الليجا.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، 78 نقطة، حصيلة 31 مباراة، حيث فاز الملكي في 24 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في مباراة واحدة.

وعلى الجانب الآخر يأتي برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 70 نقطة، أي بفارق 8 نقاط، عن ريال مدريد المتصدر، وفاز فريق البارسا في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في 3 لقاءات.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كامافينجا، روديجير، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، مودريتش، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.