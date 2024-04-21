وزير الخارجية يصل لوكسمبورغ للمشاركة في منتدى الأمن والتعاون الإقليمي الخليجي الأوروبي

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأحد، إلى دوقية لوكسمبورغ؛ للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع النظراء المشاركين في المنتدى، سُبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يعقد وزير الخارجية عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.