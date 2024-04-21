ألفارو غونزاليس يعبر عن سعادته بالأمان في السعودية

أعرب الإسباني ألفارو غونزاليس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، عن سعادته وامتنانه بمستوى الأمان في السعودية

وظهر غونزاليس في مقطع فيديو ومعه محفظته وقال: “أصدقائي، أنظروا هذه هي المملكة العربية السعودية، بعد 8 أشهر لم أشاهد الرسالة، في برامج التواصل الاجتماعي بسبب كثرة الرسائل”.

وأختتم: “بعد 8 أشهر محفظتي وبها كل شئ، أموالي وأعراضي متواجده بها، رائع لا يوجد في العالم مثل هذا، شكرًا لكم”.

ويتصدر نادي القادسية جدول ترتيب الدوري السعودي للدرجة الأولى، “يلو” ولديه 59 نقطة في رصيده، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز في 18 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مثلهم.