إطلاق 5 صواريخ من العراق تجاه قاعدة أمريكية في سوريا

قال مصدران أمنيان عراقيان إن خمسة صواريخ على الأقل أُطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا اليوم الأحد، بحسب وكالة “رويترز”.

وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير عندما أوقفت الجماعات المدعومة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأمريكيين.

وقال مصدران أمنيان وضابط كبير بالجيش إن منصة إطلاق صواريخ مثبتة على ظهر شاحنة صغيرة كانت متوقفة في بلدة زمار على الحدود مع سوريا.

وأفاد المسؤول العسكري بأن الشاحنة اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار صواريخ لم تطلق فيما كانت فيه طائرات حربية تحلق في السماء.

وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: “لا نستطيع الجزم بأن الشاحنة قد تم قصفها من قبل الطائرات الأمريكية ما لم نحقق في الحادث”.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من انفجار ضخم في معسكر كالسو بالعراق في وقت مبكر من أمس السبت، أدى إلى مقتل منتسب بالحشد الشعبي.

وقال رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي إن السبب وراء الانفجار هو اعتداء، بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر، مشيراً إلى عدم وجود أي مقاتلات في السماء في ذلك الوقت.