استشاري طب نفسي: الوسواس القهري كغيره من الأمراض النفسية منشأه عضوي

عرّف الدكتور وليد السحيباني، استشاري الطب النفسي، الوسواس القهري بأنه مجموعة من الأعراض تتسم بأفكار أو خيالات ملحة تجاه أي عمل يقدم عليه.

وأوضح “السحيباني”، في لقاء مع “السعودية” اليوم الأحد، أن هذه الأفكار تترجم في أفعال الحرص الزائد وتكرار الفعل، مثلما يكرر المرء الوضوء اعتقادًا بأنه نسي غسيل يديه.

وأضاف “السحيباني” أن الأمراض النفسية كلها في الأصل أمراض عضوية، المنشأ فيها في جسم الإنسان، وكذلك الوسواس القهري منشأه عصبي في الدماغ، ذلك بالإضافة إلى أشياء أخرى نفسية.