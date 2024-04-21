“خريطة المغرب” تلغي مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية

ألغيت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي بسبب قمصان الفريق، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي، والتي يتواجد بها خريطة المغرب.

ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر كان سيستضيف أحداث مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

تفاصيل الأزمة:

اندلعت الأزمة منذ وصول الفريق المغربي إلى مطار الجزائر يوم الجمعة الماضي، حينما رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب لاعبي نهضة بركان بسبب قمصان الفريق التي تتضمن خريطة صحراء المغرب، الأمر الذي يشهد نزاعًا سياسيًا بين البلدين بسبب ترسيم الحدود بينهما.

وأصر لاعبي نهضة بركان على خوض المباراة بالقميص المعتاد الذين بدء بها هذه النسخة من البطولة الأفريقية، في حين أن النادي الجزائري صمم قمصان جديدة للفريق المغربي لا تتضمم وجود الخريطة.

ورفض مراقب المباراة قبول القمصان الجديدة من قبل نادي اتحاد العاصمة الجزائري بسبب عدم تصديق الاتحاد الأفريقي عليها.

وتواجد لاعبي نهضة بركان أمام ممرات غرفة الملابس، ولم يدخلوا إلى أرضية الملعب، متمسكين بموقفهم في خوضهم اللقاء بالقميص المعتاد، إلا أن فريق اتحاد العاصمة دخل أرضية الملعب وظلوا متواجدين نصف ساعة في عدم وجود الفريق المغربي وحكم المباراة.

وفي سياق متصل كانت لجنة الأندية بالكاف أقرت أحقية نهضة بركان المغربي في ارتداء قمصانه الرسمية، التي تم اعتمادها خلال بطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، وراسلت الاتحاد الجزائري أمس السبت، بشأن الأفراج عن قمصان الفريق المغربي المعتمدة من كاف.

وتقدم بعدها الاتحاد الجزائري باستئناف ضد قرار لجنة الأندية بالكاف، الأمر الذي قوبل بالرفض من لجنة الاستئناف مؤيدة قرار لجنة الأندية بأحقية ارتداء نهضة بركان قميصه الرسمي.