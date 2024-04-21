ريال مدريد يفوز على برشلونة بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وشهد ملعب سانتياجو برنابيو، أحداث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من الليجا.

وسجل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هدف فريقه الأول في الدقيقة 18، وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 72، بينما أحرز جود بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة 91+1.

فيما سجل أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 6، وأضاف فيرمين لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصده للنقطة 81، محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز الملكي في 25 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في مباراة واحدة.

وعلى الجانب الآخر يأتي برشلونة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 70 نقطة، أي بفارق 11 نقاط، عن ريال مدريد المتصدر، وفاز فريق البارسا في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في 4 لقاءات.