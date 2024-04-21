ميتروفيتش يصل الرياض والدوسري يشارك في مران الهلال

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له يوم بعد غد الثلاثاء.

تفاصيل الحصة التدريبية:

بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشهد حضور سعادة الرئيس الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

طبق المدير الفني جورج جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

مشاركة الدوسري:

شارك ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، والتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وكان الدوسري تعرض لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، خلال مشاركته مع الزعيم في مباراة الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وصول ميتروفيتش:

وصل ألكسندر ميتروفيتش إلى الرياض، وسيواصل برنامجه التأهيلي بعد وقوف الطبيب “خوان خيمينيز” على حالته

وتعرض الهلال لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، توقفت عند هزيمته من العين، حيث حقق الزعيم أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا.