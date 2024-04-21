إنقاذ طفلة من رحم أم فلسطينية قُتلت في غارة إسرائيلية بغزة

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن طفلة وُلدت من رحم سيدة فلسطينية قُتلت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بقطاع غزة، حيث لقي 19 شخصاً حتفهم الليلة الماضية في غارات مكثفة.

وأضاف المسؤولون أن القتلى سقطوا جراء قصف منزلين وأن من بينهم 13 طفلاً من عائلة واحدة.

وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوجرام ووُلدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجياً.

وذكر أن والدتها صابرين السكني كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين.

ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه “طفلة الشهيدة صابرين السكني”.

وقال أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي قُتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة روح.

وأوضح الطبيب سلامة أن الطفلة ستبقى في المستشفى لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن الأطفال الثلاثة عشر قتلوا في غارة على المنزل الثاني التابع لعائلة عبد العال، كما قُتلت امرأتان في تلك الغارة.