ناقد رياضي: الهلال قادر على العودة أمام العين ومشاركة بونو لن تُفيد في حالة تراجع الفريق

يرى الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، بأن الهلال قادر على العودة بشكل جيد أمام العين في مباراة الإياب بدوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له يوم الثلاثاء القادم.

إبراهيم العنقري في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “هناك اختلاف كبير للغاية بين مباراة الهلال أمام العين، ومباراة الهلال في كأس السوبر”.

وتابع: “الصفعة التي كان يحتاجها الهلال بعد كأس السوبر حضرت، وأعتقد أنها ستعيد فريق الهلال إلى الطريق الذي كان يسير به، وبالمقارنة بين الفريقين، أعتقد أن الهلال أفضل”.

وأضاف: “ماحدث في مباراة العين، كان سقوط جماعي لفريق الهلال، الفريق كله كان سيء، ومن وجهه نظري فأن الهلال قادر على العودة، ولكن يبقى كل شئ وارد”.

وأردف: “لو الهلال سجل هدف في أول عشر دقائق من المباراة، أعتقد بأن المباراة ستكون سهلة على الهلال، ومن ناحية التشكيل فأن الكثيرون يقولون بأن مشاركة ياسين بونو بشكل أساسي مهم، وأنا أعتقد لو شارك ياسين بونو مع المستوى الذي كان عليه الفريق في مباراة العين لن يفيد الفريق بشيء”.

وأختتم: “العويس والأبقاء على الأوراق الهجومية المهمة، سيكون الهلال قادر على العودة إن شاء الله”.

جدير بالذكر أن الهلال تعرض لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.