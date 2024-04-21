الكشف عن الموعد المتوقع لعودة مدرب النصر بعد وعكته الصحية

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المتوقع لعودة البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر، إلى عمله مع العالمي بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكان النصر أعلن عن تعرض كاسترو لوعكة صحية، وتولي ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق بشكل مؤقت.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فأن كاسترو غادر المستشفى التي كان يتواجد بها في الرياض بسبب وعكة صحية.

وأوضحت الرياضية بأن الأطباء شخصوا حالة كاسترو بوصفها مشكلة بسيطة في مجرى التنفس، وأن من المتوقع استئناف عملَه الأسبوع الجاري، وقيادته النصر أمام الخليج، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت القادم، بدوري روشن السعودي.

وغاب كاسترو عن فريق النصر عن قيادة الفريق أمام مباراة الفيحاء، الجمعة، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، والتي حمسها العالمي لصالحه بثلاث أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في الوصافة برصيد 65 نقطة، أي بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، وفاز العالمي في 21 مباراة، بينما تعادل في مباراتين، وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات.