أول رد لـ “كاف” بعد إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بيان رسمي بشأن إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وألغيت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي بسبب قمصان الفريق، والتي كان من المقرر إقامتها أمس الأحد، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي، والتي يتواجد بها خريطة المغرب. طالع التفاصيل.

ونشر كاف عبر موقع الرسمي البيان التالي: “لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، توتال إنيرجيز، بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، الأحد 21 أبريل 2024، في الجزائر العاصمة، مثلما كان مُقررا”.

وأختتم: “ستُحال القضية على الهيئات المختصة، وتعتذر “كاف” عن أي إزعاج لحق برُعاتنا وشرُكائنا التلفزيونيين والجماهير”.

جدير بالذكر أن نهضة بركان كان قد تأهل للدور نصف نهائي بعدما فاز على فريق أبو سليم الليبي بثلاث أهداف مقابل هدفين، فيما حجز الفريق الجزائري مقعده لذات الدور بعدما تخطى عقبة ريفرز يونايتد النيجيري.