الأهلي يستعيد لاعبه المُصاب قبل مواجهة الرياض في الدوري

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبه الُمصاب، قبل مواجهة الرياض في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الرياض يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي، شارك أمس الأحد في التدريبات، بالتزامن مع استئنافها، وأظهر جاهزيته للمشاركة أمام الرياض.

وكان كيسيه تعرض إلى إصابة عضلية خلال مشاركته مع الراقي أمام الاتحاد، في الجولة الـ 26، والتي على إثرها تغيب عن مباراة الوحدة في الجولة التالية.

وأشارت الرياضية إلى أن الجهاز الفني كان يفكر في إعادة كيسيه للفريق الأسبوع الماضي، لكنه أجلها قليلًا، لمنح اللاعب مزيدًا من الوقت لبلوغ الجاهزية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 52 نقطة في رصيده، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يأتي في المرتبة الرابعة، وفاز الراقي في 15 مباراة، بينما تعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مواجهات.