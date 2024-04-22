أحد أندية دوري روشن ترغب في ضم ثلاثي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام نادي من دوري روشن، ضم ثلاثي الاتحاد إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن هناك نادي من المنطقة الشرقية يهتم بضم الثلاثي زكريا هوساوي، مد الله العليان، أسامة المرمش، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأشارت الرياضية إلى أن النادي يرغب في ضم ثلاثي الاتحاد لصفوفه، بنظام الانتقال الدائم أو الإعاراة لمدة موسم.

أوضحت الرياضية إلى أن النادي، يسعى إلى ضم هوساوي والمرمش والعليان معًا، أو اثنين منهم، أو واحدًا على الأقل، مستفيدًا من قرار تقليص قوائم فرق المسابقة، من 30 لاعبًا إلى 25، الذي سيدفع الأندية إلى التخلي عن بعض اللاعبين.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 27 مباراة، حيث فاز النمور في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، فيما تعرض للهزيمة في 8 لقاءات.