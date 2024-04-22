اتفاقية بين الاستثمار كابيتال وازدهار للتطوير العقاري لتأسيس “صندوق عقاري”

وقّعت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة “الاستثمار كابيتال”، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، اتفاقية تعاون مع شركة ازدهار للتطوير العقاري.

وتهدف الاتفاقية لتأسيس صندوق عقاري في مجال التطوير العقاري للقطاع التجاري والمكتبي في مدينة الرياض.

فيما يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق المزمع إنشاؤه في تعزيز نمو رأس مال مستثمري الصندوق وذلك من خلال الاستحواذ على حقوق منفعة لأرض واقعة في حرم جامعة الملك سعود على طريق الأمير تركي الأول في مدينة الرياض بمساحة 103,000 متر مربع.

ويأتي ذلك بغرض تطويرها إلى مجمع مكتبي تجاري مدر للدخل، وبعد ذلك يتم التخارج من الصندوق بما يخدم مصلحة مالكي وحدات الصندوق.