الأرصاد يُحذر: أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة على جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان السيول، وارتفاع في الأمواج.

وأوضح المركز أن ذلك على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة جازان، ومحافظات جزر فرسان، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

هذا وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير وقد تمتد إلى الباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (السليل) كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.