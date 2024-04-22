موعد مباراة ميلان وإنتر اليوم في الدوري الإيطالي

يستعد فريق إنتر لمواجهة غريمه التقليدي ميلان، مساء اليوم الإثنين، في بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف ملعب سان سيرو أحداث مباراة ميلان وإنتر في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الثالثة والثلاثين من السيري آي.

ويعتلي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 83 نقطة في رصيده، جمعهم من 32 مباراة، حيث فاز في 26 لقاء، وتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مواجهة واحدة.

ويرغب إنتر ميلان في الفوز على غريمه ميلان في مبارا اليوم، من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي.

وعلى الجانب الآخر يأتي ميلان في الوصافة برصيد 69 نقطة، أي بفارق 14 نقطة عن الإنتر، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 21 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، بينما سقط في فخ الهزيمة 5 مرات.

موعد مباراة ميلان والإنتر اليوم:

تنطلق أحداث مباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لديربي الغضب:

Ad Sports Premium 1.

Sport TV2 Portugal.

beIN Sports 1 FR.