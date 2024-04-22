هل يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد بدون وصفة طبية؟

يُعدّ التهاب الجيوب الأنفية الحاد من الأمراض الشائعة، حيث يُسبب تورمًا والتهابًا في المساحات الموجودة داخل الأنف، مما يؤثر على تصريف المخاط ويؤدي إلى تراكمه.

بينما قد يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج بعض الحالات، إلا أن هناك العديد من العلاجات المنزلية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض المزعجة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد:

الصداع

ضغط الأذن

السعال

الإرهاق

الحمى

تغير حاسة الشم

انسداد الأنف أو احتقانه

ألم في الأسنان

رائحة الفم الكريهة

مخاط سميك بلون أصفر أو أخضر من الأنف

الشعور بالألم والإيلام عند اللمس وملاحظة تورم وضغط حول منطقة العينين أو الخدين أو الأنف أو الجبهة

العلاجات المنزلية:

استنشاق بخار الماء الدافئ: ضع منشفة على رأسك عند استنشاق الهواء الرطب الصاعد من وعاء به مياه دافئة أو متوسطة السخونة.

استعمال الكمادات الدافئة: ضع منشفات دافئة ورطبة حول الأنف والخدين والعينين لتخفيف آلام الوجه.

شرب الكثير من السوائل: يساعد تناول المزيد من السوائل في تخفيف إفرازات المخاط وتحسين عملية التصريف الأنفي.

استخدام بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي: الغسول أو البخاخات التي تحتوي على محلول ملحي يمكنها أن تزيل الإفرازات السميكة، وتسمح بتصريف الجيوب الأنفية.

استخدم إبريق نيتي: إبريق نيتي هو وعاء مصمَّم لشطف تجويف الأنف وتنظيفه من الفضلات أو المخاط.

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية:

عقاقير إزالة الاحتقان: تعمل هذه الأدوية عن طريق تضييق الأوعية الدموية للمساعدة على تقليل الالتهاب والتورم اللذين يسببان احتقان الجيوب الأنفية.

مسكنات الألم: يمكن تخفيف الألم الناجم عن تراكم الضغط في تجاويف الجيوب الأنفية بأخذ الأسيتامينوفين (Tylenol) أو الأيبوبروفين وأنواع أخرى.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

يشار إلى أن معظم الأشخاص المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد تتحسن حالتهم دون مضادات حيوية. ومع ذلك، إذا كانت الأعراض شديدة، أو استمرت لعدة أيام، فاستشر الطبيب.