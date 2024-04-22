السعودية تتسلح بالنمو الاقتصادي

يخطو الاقتصاد السعودي خطوات ثابتة نحو النمو والازدهار بعيدًا بفضل نمو القطاع غير النفطي وتخلص الاقتصاد من الآثار السلبية لتراجع النفط والتي أدت إلى انكماش النمو الاقتصادي في 2023 حيث تشير التوقعات الدولية والمحلية إلى مواصلة الاقتصاد السعودي نموه في العام المقبل بشكل كبير.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6% خلال العام المقبل لتحقق بذلك المملكة ثاني أعلى معدل نمو بين دول العشرين بعد الهند التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.5%، متقدمة على أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكندا وألمانيا واليابان وجنوب إفريقيا وباقي دول المجموعة.

وتوقع الصندوق في وقت سابق أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا يبلغ 2.6% في 2024 كما توقع نمو الاقتصاد السعودي في 2025 بنسبة 5.5% لكنه عاد ورفع توقعاته إلى 6% وهذه التوقعات تتجاوز التوقعات التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية التي توقعت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% و5.7% خلال عامي 2024 و2024 على التوالي.

وتشير تلك التوقعات إلى نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها السعودية والتي تقوم بالأساس على زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المجلي الإجمالي حيث يحقق هذا القطاع نموا مضطردًا خلال السنوات الماضية ما يؤكد أن السعودية تسير على المسار الصحيح نحو إعادة هيكلة الاقتصاد مع ضبط النفقات العامة وتعظيم الإيرادات وجذب الاستثمارات العالمية في كافة القطاعات لخلق ملايين الوظائف لأبناء وبنات المملكة وتعزيز جودة الحياة.