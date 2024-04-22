أرامكو تجري مناقشات لاستحواذ محتمل على 10% من شركة تابعة لـ “هنجلي” الصينية

تجري مجموعة أرامكو للنفط، مناقشات مع مجموعة “هنجلي” الصينية لاستحواذ محتمل على 10% من شركة البتروكيماويات التابعة لها.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، دخلت أرامكو – إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات – في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة (“مجموعة هنجلي”)، بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10% في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة (“هنجلي للبتروكيميائيات”)، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة.

ووقعت الشركتان اليوم، مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة، وتتوافق الصفقة مع استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني أن هذه المذكرة تدعم جهود أرامكو الرامية إلى تنمية نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي، وتواصل استكشاف فرص جديدة في الأسواق المهمة، حيث تسعى إلى إحراز تقدم في إستراتيجيتها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما تتطلع إلى بناء شراكات جديدة، وتعمل باهتمام لتوسيع حضورها في السوق الصينية المهمة.

هنجلي للبتروكيميائيات هي شركة تابعة وخاضعة لسيطرة مجموعة هنجلي للبتروكيميائيات، وتمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا، ومجمعًا متكاملًا للمواد الكيميائية في مقاطعة لياونينغ بالصين، وعدة معامل ومرافق إنتاج في مقاطعتي جيانغسو وقوانغدونغ.