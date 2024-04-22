أسعار الذهب تتراجع 1.4% إلى 2357.19 دولارًا للأوقية

شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الاثنين، تراجعًا بنسبة 1.4% إلى 2357.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 2371 دولارًا.

ويترقب المتعاملون بيانات رئيسة للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 27.72 دولارًا للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6% إلى 925.70 دولارًا، وانخفضت أسعار البلاديوم 1.7% إلى 1008.62 دولارات.