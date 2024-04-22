دينا الشربيني تُثير ضجة بعد إعلانها عن حبها لشاب مصري

فجّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني قنبلة جديدة في عالم أخبار الفنّ بعد إعلانها عن دخولها في علاقة حب جديدة خلال لقاء لها مع برنامج “Et بالعربي”.

وكشفت الشربيني تفاصيل حالتها العاطفية مؤكدةً عيشها قصة حب جديدة، ممّا أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر اسمها ترند محرك البحث “غوغل”.

وأوضحت الفنانة المصرية أنّها تُمني النفس باقتراب موعد ارتداء الفستان الأبيض، مُعربةً عن رغبتها في تسمية ابنتها “ليلى” على اسم والدتها.

وبعد تكهنات عديدة حول هوية حبيبها الجديد، حسمت الشربيني الجدل مؤكدةً أنه “شاب مصري جدع ومحترم من خارج الوسط الفني”.

يُشار إلى أنّ دينا الشربيني كانت قد انفصلت مؤخرًا عن النجم المصري عمرو دياب بعد علاقة عاطفية استمرت لعدة سنوات.