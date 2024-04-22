“التجارة ” تستدعي أكثر من 33 ألف سيارة تويوتا ولكزس لخلل يزيد خطر وقوع حوادث

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين عن استدعاء 33,350 سيارة من طرازي تويوتا ولكزس لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد (N)، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أن الاستدعاء يشمل 28,627 سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2020-2024.

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وكما يشمل الاستدعاء 4,723 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2020-2024.

ودعت التجارو مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبداللطيف جميل للاندكروزر على الرقم المجاني (8004400055) وللكزس على الرقم المجاني (8001220022)، لإجراء التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء مجانًا.

وحثت الوزارة مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركة المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.