“هيئة المنافسة” تعتمد استراتيجية التحول الرقمي لدعم التقنيات المبتكرة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، عن اعتماد استراتيجية التحول الرقمي، موضحةً أن ذلك انطلاقًا من رؤيتها في الاستراتيجية وهي الوصول إلى بنية رقمية ممكّنة للأعمال ومحفزة للابتكار، التي تسعى إلى تمكين دور الهيئة في حماية المنافسة وتشجيعها من خلالها لدعم التقنيات المبتكرة.

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وبحسب بيان الهيئة، تهدف هذه الاستراتيجية لتعزيز العمل المؤسسي وترسيخه من خلال حوكمة عملية التحول الرقمي، وزيادة الوعي وتطوير الكوادر والقدرات اللازمة لتلبية متطلباته، وتحقيق أهداف الهيئة، وتوفير بنية رقمية داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة بالإضافة إلى تعزيز دور البيانات في هذا التحول ليشمل تطبيق تقنيات متقدمة وأنظمة أفضل لإدارة الأعمال، وتسريع الإجراءات وتحسين دقة القرارات.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستجعلها أكثر فاعلية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمستفيدين، وتدريب الموظفين لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الأدوات الرقمية