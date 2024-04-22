موقف ميتروفيتش من مباراة العين في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من المشاركة في مباراة الزعيم القادمة أمام العين في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له غدًا الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فأن ميتروفيتش خرج من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، في مباراة الإياب أمام العين، وذلك بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية.

وأشارت الرياضية إلى صعوبة مشاركة ميتروفيتش ذاتها في مباراة الفتح، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، المقرر لها يوم الجمعة القادمة.

وأوضحت الرياضية إلى أن ميتروفيتش سيخضع لاختباراتٍ طبية وفنية قبل أيام من مباراة الزعيم أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، والمقرر لها يوم 30 أبريل الجاري.

وسيُدير الحكم الكويتي أحمد العلي سُيدير مباراة الهلال والعين، ويعاونه كلا من مواطناه عبد الهادي العنزي وأحمد عباس، والعراقي محمد سراي، حكم رابع.

والكويتي عبد الله جمالي حكمًا لتقنية الفيديو، ومواطنه هاشم الإبراهيم حكمًا مساعدًا له، والتايلاندي شاتارين مونجكولسيري مسؤولًا عن بيانات تقنية الفيديو

وتعرض الهلال لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، توقفت عند هزيمته من العين، حيث حقق الزعيم أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا.