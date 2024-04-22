تشكيل الأخضر الأولمبي أمام العراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عن تشكيل المنتخب أمام العراق في بطولة كأس آسيا بقطر.

ويلتقي الأخضر مع العراق ضمن الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

ويتواجد منتخبي السعودية والعراق في المجموعة الثالثة بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، بجوار كلا من طاجيكستان وتايلاند.

تشكيل الأخضر تحت 23 عامًا أمام العراق في كأس آسيا:

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: محمد الدوسري، مشعل الصبياني، ريان حامد، سعد الناصر.

خط الوسط: فيصل الغامدي، عوض الناشري، هيثم عسيري.

خط الهجوم: أيمن يحيي، أحمد الغامدي، عبدالله رديف.

جدير بالذكر أن الأخضر كان قد حقق الفوز على نظيره تايلاند بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، ومن قبلها انتصر على طاجيكستان في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين.