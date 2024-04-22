6 ضربات ضد مهربي ومروجي المخدرات بمناطق متفرقة بالسعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات في جميع أنحاء السعودية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها، ونجحت في إحباط العديد من عمليات تهريب وترويج المخدرات خلال الساعات الماضية.

منطقة جازان

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، في إحباط محاولة تهريب 22500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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منطقة عسير

وفي عسير، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة من إحباط تهريب 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة المدينة المنورة

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة لترويجه 3.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة تبوك

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية و3 مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

منطقة القصيم

كما ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة القصيم القبض على مواطن لترويجه 4 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

محافظة جدة

وفي محافظة جدة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الفلبينية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.