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فريق التحرير

22 أبريل 2024

كيف يمكن تجنب الإصابة بمرض الزهايمر؟

منوعات
كيف يمكن تجنب الإصابة بمرض الزهايمر؟

يُعد مرض الزهايمر أحد أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعًا، حيث يصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لهذا المرض، إلا أن الأبحاث الحديثة تُشير إلى إمكانية الحد من خطر الإصابة به أو تأخير تقدمه بشكل ملحوظ من خلال اتباع نهج استباقي قائم على نمط حياة صحي واستراتيجيات وقائية مدعومة بالأدلة العلمية.

عوامل الخطر وأهمية الوقاية المبكرة:

تُشير الدراسات إلى أن عوامل وراثية وبيئية متعددة تتضافر مع التقدم في السن لزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

بينما لا يمكن التحكم بالعوامل الوراثية، إلا أن التركيز على تعديل العوامل البيئية يُقدم فرصًا واعدة للوقاية.

وتُعد الوقاية المبكرة مفتاحًا رئيسيًا للحد من عبء هذا المرض، حيث تشير الدلائل إلى أن التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تُحدث تأثيرات إيجابية على صحة الدماغ حتى في المراحل المبكرة من الحياة.

ركائز أساسية لنمط حياة صحي للدماغ:

أظهرت الدراسات أن اتباع نمط حياة صحي يُساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحسين وظائف الدماغ بشكل عام.

وتشمل أهم ركائز هذا النمط ما يلي:

النشاط البدني المنتظم: ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائي المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي القوي أسبوعيًا.

النظام الغذائي الصحي: اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، مع الحد من تناول السكريات والدهون المشبعة والمتحولة.

النوم الكافي: الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.
إدارة التوتر بفعالية: ممارسة تقنيات مثل اليوجا أو التأمل أو قضاء الوقت في الطبيعة للتعامل مع التوتر.

التواصل الاجتماعي المستمر: الحفاظ على علاقات اجتماعية قوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

المحافظة على النشاط الذهني: القراءة، حل الألغاز، تعلم مهارات جديدة، والمشاركة في الأنشطة المُحفزة للدماغ.

استراتيجيات وقائية مدعومة بالعلم:

بجانب نمط الحياة الصحي، تُقدم بعض الاستراتيجيات الوقائية فوائد إضافية في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتشمل:

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية: التحكم بضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي.

المتابعة الطبية الدورية: إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة خطر الإصابة بمرض الزهايمر مع الطبيب.

العلاج الفعال للحالات المزمنة: مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

المُشاركة في الأبحاث والدراسات السريرية: المساهمة في تطوير علاجات جديدة وتقديم رؤى قيّمة حول الوقاية من مرض الزهايمر.

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