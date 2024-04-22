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فريق التحرير

22 أبريل 2024

100% من مدارس السعودية تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي

محليات
100% من مدارس السعودية تلتحق بالبرنامج الوطني للتقويم المدرسي بداية العام الدراسي الجديد في مدارس أبوظبي الخاصة . أغسطس ٢٨ ٢٠٢٣ . تصوير سيف الكعبي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب انضمام 100% من مدارس السعودية الحكومية والخاصة والعالمية إلى البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أُطلق في بداية العام الدراسي الحالي 1445هـ بالتعاون مع وزارة التعليم.

شهد البرنامج مشاركة أكثر من 25 ألف مدرسة، حيث أنهى ما يقرب من 24 ألف مدرسة عمليات التقويم الذاتي، ممثلة 95% من مدارس المملكة، بينما انتهت ما نسبته 26% من المدارس، أي حوالي 6500 مدرسة، من التقويم الخارجي، الذي يُعتبر الحزمة الأولى من البرنامج.

تم تنفيذ أكثر من 550 زيارة أسبوعيًا للمدارس لتقويمها خارجيًا، حيث تم تصنيفها إلى 4 مستويات أداء، ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، وذلك عبر منصة تميّز الرقمية، التي توفر خدمات متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية، والتي تضم 80 خدمة.

يهدف البرنامج الوطني للتقويم المدرسي في السنة الدراسية الحالية إلى انتهاء 100% من جميع مدارس المملكة من التقويم الذاتي، وانتهاء 10 آلاف مدرسة من التقويم الخارجي.

تم إطلاق برنامج التقويم المدرسي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب مع بداية العام الدراسي الحالي، والذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة. يشتمل البرنامج على التقويم الذاتي عبر منصة “تميز” الرقمية والتقويم الخارجي، ويتضمن زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، باستنادٍ إلى معايير ومؤشرات طورتها الهيئة استفادةً من أفضل الممارسات الدولية.

هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

يهدف التقويم والاعتماد المدرسي إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بجميع جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة لأصحاب المصلحة، وإبراز المدارس المتميزة وتحديد التحسينات اللازمة، وتعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي.

يتكون التقويم المدرسي من التقويم الذاتي والتقويم الخارجي، حيث يقوم الأول بتقييم ومتابعة أداء المدرسة باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة، بينما يُعنى الثاني بتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة.

يشار إلى أن تقارير التقويم المدرسي متاحة حاليًا للمدارس في منصة تميز الرقمية، وستتاح نسخة مختصرة منها لأولياء الأمور قريبًا في تطبيق “مستقبلهم”.

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