الوحدة يستعيد لاعبه المُصاب في مباراة النصر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لاعبه المصاب في مباراة النصر القادمة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الوحدة نظيره النصر، يوم 4 مايو الشهر القادم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الكوستاريكي أوسكار دوارتي، مدافع فريق الوحدة، سيشارك في التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، بعد شفائه من إصابة تمزق العضلة الخلفية.

وكان دوارتي تعرض إلى الإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بالجولة السابعة والعشرين، يوم 5 أبريل الماضي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي والوحدة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري روشن.

جدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 32 نقطة، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 14 لقاء.