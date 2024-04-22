لاعب العين: لا نخشى أي لاعب في الهلال وجئنا لخطف بطاقة التأهل

تحدث خالد الهاشمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن مواجهة الإياب أمام الهلال، مشيرًا إلى أن جاء إلى الرياض من أجل إسعاد جماهير العين.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمحدد له غدًا الثلاثاء.

وقال هيرنان كريسبو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: “لعبنا مباراة ربع النهائي هنا أمام جماهير غفيرة، ونمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع كل الظروف لأننا العين ونمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ومؤثرة، وسيتواجدون معنا كما عودونا في مواجهة الغد”.

وتابع: “نشكر نادي الهلال الشقيق على الاستضافة، وجئنا إلى هنا لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير العين، ونحترم لاعبي الخصم ولا نخشى أي لاعب بأي فريق، ولا يوجد لاعب يرتدي قميص العين يخشى أي لاعب بصفوف فريق الهلال”.

وأوضح: “لا توجد فوارق ما بين المسابقات بالنسبة لنا، وموسمنا لم ينته محلياً بلغة الحسابات والأرقام ولدينا نهائي في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي الموسم الحالي خرجنا بعدة مكاسب ونتطلع إلى المضي قدماً بذات الروح دائماً التي ظلت تقودنا إلى النتائج القوية”.

وأضاف: “لا توجد أسرار خلف فوزنا على الهلال في الذهاب، ولكن روح العائلة الواحدة في الفريق تمثل الدافع المهم للجميع على تحقيق الانتصارات”.

وأختتم: “وهدفنا كان واضحاً بعد التأهل من مرحلة المجموعات، وهو بلوغ النهائي ولم يكن هدفنا الفوز على الهلال أو إيقاف انتصاراته فحسب”.

وتعرض الهلال لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، في الإمارات، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، توقفت عند هزيمته من العين، حيث حقق الزعيم أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا.