مدرب العين: أتوقع مباراة مثيرة أمام الهلال

علق هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين على مباراة الهلال في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال :” أتينا إلى الرياض لإظهار أفضل ما لدينا بعد النتائج القوية التي حققناها وفخورون بالتواجد في نصف نهائي البطولة الآسيوية”.

وتابع :” أتمنى حضوراً جماهيرياً حاشداً ومتعة كرة القدم الحقيقية تكتمل بالحضور الجماهيري الكبير ونتطلع إلى حسم المواجهة والتأهل للنهائي”.

وأكمل :” لا توجد أسرار في عالم كرة القدم ومطالبون بإظهار ثقتنا في أنفسنا واحترام منافسنا وسنحقق أهدافنا”.

وأضاف :” سنعمل غداً على إظهار أفضل ما لدينا وجمهور العين قادم بقوة من الإمارات ولدينا بصمة واضحة في البطولة وفخورون بما حققناه والنتيجة قبل أي مباراة لا يمكن أن يتنبأ بها أحد وأتمنى أن نوفق في التأهل للنهائي”.