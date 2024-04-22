محلل سياسي لـ”الوئام”: إقامة الدولة الفلسطينية مسألة حتمية

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  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

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    12:00
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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
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    ليرن

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  • 3 - 5
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

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  • 24 - 26
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فريق التحرير

22 أبريل 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: إقامة الدولة الفلسطينية مسألة حتمية

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: إقامة الدولة الفلسطينية مسألة حتمية

الوئام – خاص

يتزايد الغضب الإسرائيلي الكبير من زيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرًا استدعاء سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء ما سُمي بـ”محادثة احتجاجية”.

مواجهة الموقف الدولي

وقال الدكتور حسين الديك، المحلل السياسي الفلسطيني، إن هذه الخطوة الجديدة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الموقف الدولي -الذي يميل إلى دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأمم المتحدة- هو لإرسال رسالة احتجاج لهذه الدول على تأييدها لمشروع منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

وأضاف “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه وفقًا للأعراف الدبلوماسية واستنادًا لمعاهدة فيينا فإن هذا الإجراء هو اعتيادي وموجود ضمن تلك الاتفاقيات بتقديم أي احتجاج للسفارات والبعثات الدبلوماسية، عن أي موقف سياسي أو غير سياسي تقوم به دولهم ولكن هذا يعبر عن قضية أساسية وهناك انزعاج إسرائيلي حقيقي من تحول الموقف الدولي الداعم لحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره وقفا للقرارات الأممية.

وتابع السياسي الفلسطيني: “وما حصل في العام 2023 في السابع من أكتوبر أحدث هزة كبيرة على ميدان السياسة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو عمل على إعادة القضية الفلسطينية من الهامش على أجندة السياسية الدولية والعالمية إلى المركز ومحور الاهتمام الدولي وخاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأصبحت قضية حيوية حتى في الرأي العام الغربي وقضية ساخنة في الشارع الأوروبي”.

واستكمل “الديك” حديثه وقال: “نحن منذ السابع من أكتوبر نرى المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات السلمية في الدول الأوروبية تخرج تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية هذه التحولات صحيح أنها حتى هذه اللحظة لم تتم ترجمتها إلى فعل سياسي داخل البرلمانات والحكومات الأوروبية ولكنها تؤسس لمرحلة جديدة مستقبلية وهناك تحول حقيقي في المواقف الأوروبية والدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني”.

مسألة حتمية

وأوضح “الديك”، أن إقامة الدولة الفلسطينية مسألة حتمية لأن الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة غير المنقوصة أسوةً بغيره من الشعوب العالم استنادا لقرارات الشرعية بإقامة دولتين تعيشان بأمن وسلام في المنطقة والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب الشرق الأوسط بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته”.

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