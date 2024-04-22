بيلينجهام يواصل تألقه مع ريال مدريد برقم مميز

سجل جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد خمسة أهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم مع النادى والمنتخب الإنجليزي، ليكون أكثر اللاعبين حسما فى الدقائق الأخيرة من المباريات.

وسجل بيلينجهام هدفا فى الدقيقة 91 خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الكلاسيكو الذي انتهى لصالح الفريق الملكي 3-2، ليقود فريقه نحو الفوز.

وجاءت أهداف بيلينجهام هذا الموسم بعد الدقيقة 90 كالتالي..

– هدف الفوز في الدقيقة 95 ضد خيتافي

– هدف الفوز فى الدقيقة 94 ضد يونيون برلين

– هدف الفوز فى الدقيقة 92 ضد برشلونة

– هدف التعادل فى الدقيقة 95 ضد بلجيكا

– هدف الفوز في الدقيقة 91 ضد برشلونة