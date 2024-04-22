جدل بسبب حكام الفار في الكلاسيكو

لازال الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية بسبب ردود الفعل على مباراة الكلاسيكو بالأمس بين ريال مدريد وبرشلونة.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مقطع فيديو يتضمن كواليس حديث حكم الكلاسيكو سوتو جرادو مع حكم تقنية الفيديو، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد (3-2) على برشلونة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الليجا، في ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وصوب لامين يامال كرة أرضية تصدى لها لونين، وطالب لاعبو برشلونة باحتساب هدف إذ يرون أن الكرة تخطت خط المرمى.

ولكن حكم المباراة سوتو جرادو لم يحتسب هدفا بعد الرجوع لتقنية الفيديو، التي رأت أن الكرة لم تتخط الخط بكامل محيطها، واستكمل اللعب في الدقيقة 28، وسط غضب لاعبي وجماهير بلوجرانا.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مقطع الفيديو وجاء حديث الحكام كالتالي:

سوتو جرادو: لا توجد تقنية الهدف (خط المرمى)، لننتظر رأي الفيديو، ربما كان هدفا دعونا نراجع.

حكم الفيديو: انتظر ثانية، نواصل البحث عن الأدلة، هذه زاوية 360 لا تجدي، هذه أيضا لا، وهذه لا.

سوتو جرادو: لا تتعجل، إنه قرار مهم جدا، راجع كل الكاميرات.

حكم الفيديو: سيزار، سنعود بركلة ركنية، ليس لدينا أي دليل على أن الكرة دخلت بالكامل المرمى، إنها ركلة ركنية.