ضبط موقع يعيد تدوير بيض فاسد بحي الفيصلية في جدة

كشفت الفرق الرقابية لأمانة محافظة جدة عن ضبط موقع مخالف لإعادة تدوير البيض الفاسد وتوزيعه على المحال التجارية في حي الفيصلية.

في جولات ميدانية مكثفة، تمّ رصد موقع مُخالف يُستخدم لإعادة تدوير البيض الفاسد بطرق غير صحية، حيث كانت العمالة تُنظّفه بأدوات غير صالحة وتُعيد تغليفه بمسميات تجارية جديدة قبل توزيعه على المطاعم والمحال.

أسفرت العملية عن ضبط كمية هائلة من البيض الفاسد تُقدّر بـ 72 ألف بيضة، يبلغ وزنها حوالي 30 طنًا، كانت مُعدّة للفرز والبيع.

تمّ إتلاف جميع كمية البيض الفاسد المضبوطة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية.