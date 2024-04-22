استشاري: تقنية لقاح الفيروس التنفسي المخلوي قديمة وضرورية لحماية كبار السن

أوضح الدكتور نزار باهبري استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، إن التقنية المستخدمة في تصنيع لقاح الفيروس التنفسي المخلوي قديمة نسبيًا ولا ترتبط بالتقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

خلال مداخلة ببرنامج “الشارع السعودي”، على شاشة قناة السعودية، نصح باهبري، بضرورة التطعيم باللقاحات للفئات العمرية ما فوق الـ50 عامًا لتجنب الأعراض الشديدة جراء الإصابة بالفيروسات التنفسية.

وشدد استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، على حرص المملكة في تقديم أعلى مقايس جودة الحياة للوصول بالأعمار لما يقارب أو يتخطى الـ 90 عامًا.

https://twitter.com/i/status/1782488687671947572