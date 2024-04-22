دراسة أسترالية: ممارسة الرياضة ليلًا أفضل لمن يعانون السمنة

وجدت دراسة أسترالية حديثة أن ممارسة الرياضة ليلًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وفق ما نقله موقع “Health“.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Diabetes Care تكشف عن العلاقة بين وقت ممارسة النشاط البدني وخطر الأمراض المزمنة.

ووفقًا لهذه الدراسة، التي أجراها فريق بحث بقيادة الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس أستاذ النشاط البدني ونمط الحياة وصحة السكان في جامعة سيدني، فإن ممارسة التمارين الهوائية في فترة المساء قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

استخدم فريق الدراسة بيانات تقرب من 30,000 شخص مصاب بالسمنة، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية في الهواء الطلق في الفترة المسائية كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وعلى الرغم من أن الدراسة تحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتحديد الروابط السببية، إلا أنها تشير إلى أهمية توقيت ممارسة النشاط البدني في توصيات السمنة وإدارة مرض السكري من النوع 2، وأيضًا الرعاية الصحية الوقائية بشكل عام.

ووفقًا للخبراء، فإن ممارسة التمارين الرياضية في الفترة المسائية يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المصابين بالسمنة ومرض السكري من النوع 2. ورغم ذلك، فإن ممارسة التمارين في أي وقت من اليوم مفيدة، وينبغي للأفراد تضمين النشاط البدني في روتينهم بحسب إمكاناتهم الزمنية والجسدية.