مدرب وطني للاعبي الأخضر: الخسارة من العراق جرس إنذار

وجه عبدالله الكلثم المدرب الوطني رسالة إلى لاعبي الأخضر تحت 23 سنة بعد الخسارة من العراق.

وقال في تصريحات تلفزيونية :” يجب على لاعبي المنتخب أن يستوعبوا المرحلة القادمة الهامة في المشوار الآسيوي وأن تكون هذه الخسارة جرس إنذار لهم”.

وفاز منتخب العراق على السعودية 2-1 في المباراة التي جمعتهما الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تحتضنها قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

افتتح “أسود الرافدين” النتيجة عن طريق علي جاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1.

ثم نجح أحمد الغامدي لاعب الاتحاد في تعديل النتيجة للمنتخب السعودي في الدقيقة 45+10.

وعاد المنتخب العراقي لتسجيل هدف الفوز عن طريق مصطفى سعدون في الدقيقة 63.