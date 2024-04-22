إنتر ميلان بطلًا للدوري الإيطالي

توج فريق الإنتر بلقب الدوري الإيطالي للموسم 2023-24 إثر تغلبه مساء الإثنين على نظيره ميلان بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ملعب “سان سيرو”، فى ديربي الغضب ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الكالتشيو.

بهذه النتيجة يتصدر فريق إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة والتعادل في 5 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 79 هدفًا وتلقي 18.

بينما جاء فريق ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في 6 وخسارة مثلهم وتسجيل 64 هدفًا وتلقي 39.

وحسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي بعدما اتسع فارق النقاط الى إلى 17 نقطة لينهي أمال المنافسة بشكل رسمي في المباراة.