جاسم البديوي: استمرار حروب المنطقة يُهدد بمستقبل مظلم وعواقب كارثية

حذر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، من أن استمرار حروب المنطقة يُهدد بمستقبل مظلم وعواقب كارثية على شعوبها.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد اليوم الاثنين.

وشدد البديوي على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ومحيطها، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، داعيًا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار وعملياتها العسكرية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ إسرائيل ردا على العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أوضاع المنطقة أخذت منحىً خطيرًا، ممّا يتطلب من جميع الأطراف ضبط النفس والعمل على إيجاد حلول سلمية.