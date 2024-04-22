وزير الخارجية: هناك توافق أوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني وإدخال المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية لمست توافقًا من الأوروبيين، في منتدى لوكسمبورغ، على بعض الأشياء المهمة بشأن الأوضاع الإنسانية الصعبة بقطاع غزة، وعلى رأسها ضرورة وقف إطلاق نار إنساني، وضرورة إدخال المساعدات.

وقد أكد وزير الخارجية، في تصريحات متلفزة الإثنين، على ضرورة أن يكون هناك ضغط يتماشى مع هذا التوافق حول هذين المطلبين.

كما أشار إلى حديث بدأ يتبلور داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بين بعض الدول القريبة من الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفًا أن هذا تطور إيجابي ومهم في الأزمة الفلسطينية.