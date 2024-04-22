تشغيل خط جوي منتظم بين السعودية وشنجهاي بواقع 3 رحلات أسبوعيًا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، عن بدء تشغيل رحلات جوية منتظمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية على خطوط شرق الصين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، وتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية 2030 للمملكة فيما يتعلق بتحويلها إلى منصة لوجستية عالمية وفتح آفاق جديدة للسفر، وتحقيق استراتيجية الطيران الوطنية.

تبدأ الرحلات من شنجهاي وتتجه إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، وتتم بتردد ثلاث رحلات أسبوعيًا. ومن المتوقع أن يكون ذلك بداية لتطوير رحلات جوية مستقرة ومنتظمة بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري والسياحي والثقافي.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني لدعم القطاع الجوي وتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي. وتعكس التزام المملكة بتحقيق التطور والتقدم في صناعة الطيران وتوفير خدمات متطورة ومتنوعة للمسافرين.