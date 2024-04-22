الشباب يحسم مصير نجمه قبل لقاء الاتحاد

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف راكيتيتش لاعب فريق الشباب من مباراة الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن.

ويواصل الجهاز الطبي لليوث محاولات تجهيز الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش للمشاركة في المواجهة.

وكان راكيتيتش قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الفيحاء، التي خسرها فريقه 2ـ3، في 7 مارس/آذار الماضي.

وبحسب صحيفة الرياضية ، فإن اللاعب الكرواتي صاحب الـ 36 عاما سيخضع للاختبار يوم الخميس المقبل لتحديد موقفه النهائي من مواجهة العميد.

وأبدى اللاعب رغبة كبيرة في خوض المباراة لمساعدة الفريق في حصد نقاط المواجهة الصعبة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، فيما يأتي الشباب بالمركز التاسع برصيد 35 نقطة.