النقل تختتم جائزتها للإبداع وتكرم الفائزين من بين 270 مشاركًا

احتفلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للإبداع والابتكار، بتكريم الفائزين بجائزة الإبداع في نسختها الثانية، بحضور كبار الشخصيات من رؤساء وقيادات المنظومة.

وشهد الحفل، الذي أقيم في مقر الوزارة، تكريم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر للفائزين من بين 270 مشاركًا تنافسوا عبر 6 مسارات شملت مختلف مجالات عمل الوزارة.

وتم اختيار 40 مشاركة للوصول إلى المرحلة النهائية، حيث فازت 9 منها بجوائز ذهبية وفضية وبرونزية.

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في كلمته خلال الحفل، على أهمية الإبداع كركيزة أساسية لتحقيق التميز في جميع المجالات، مشددًا على التزام الوزارة بدعم المبدعين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تُسهم في خدمة الوطن.

تأتي جائزة الإبداع كدليل على حرص وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين منسوبيها، واكتشاف المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة ورؤيتها في بناء قطاع نقل لوجستي متميز ومستدام يُساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.