أزمة في برشلونة بسبب بديل تشافي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن أزمة في برشلونة الإسباني بسبب بديل تشافي مدرب الفريق.

وقالت صحيفة ريليفو الإسبانية، إن هناك خلافا في وجهات النظر بين خوان لابورتا رئيس النادي، وديكو المدير الرياضي لبرشلونة، حول من هو مدرب برشلونة القادم.

وأضافت الصحيفة، إن لابورتا يرغب في استمرار تشافي، بينما ديكو يري أن مرحلة تشافي مع برشلونة قد انتهت، وإنه يجب التعاقد مع مدرب جديد ويفضل رافائيل ماركيز.

من ناحية أخرى تحدث خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة الإسباني، عن الأخطاء التحكيمية التى ظهرت فى مباراة الريال التى شهدت فوز الملكى بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24، في ظل الصراع بين الفريقين على التتويج بلقب الليجا خلال الموسم الحالي.