مفاجأة في صفوف الهلال قبل مباراة العين

كشفت تقارير صحفية عن الخماسي الأجنبي في قائمة الهلال استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام نادي العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة الرياضية ، إلى أن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال استقر على ضم الخماسي الأجنبي، سافيتش، وروبن نيفيز، ومالكوم، وياسين بونو، وميشيل، إلى القائمة استعدادًا لمباراة العين.

وجرى استبعاد السنغالي كاليدو كوليبالي من المباراة، إذ يتم السماح بضم خماسي أجنبي فقط لكل فريق في قائمة المباراة ببطولة دوري أبطال آسيا.

من المقرر أن يحدد خورخي خيسوس قراره النهائي في الاجتماع الفني للاعبين قبل توجه بعثة الهلال إلى أرضية الملعب