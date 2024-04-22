ما أهمية القرار الأوروبي بمنح التأشيرة المتعددة لمواطني دول الخليج؟

أكد المستشار المتخصص في مجال السفر والسياحة والفندقة، محمد العمري، على أهمية القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بمنح المواطنين الخليجيين تأشيرة متعددة الدخول، مشيرًا إلى أن السائح الخليجي يمثل مكسبًا هامًا للدول الأوروبية.

خلال تصريحات للإخبارية، أشار العمري إلى أنه من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الاتحاد الأوروبي لمنح تأشيرات شنغن لمدة خمس سنوات لمواطني دول الخليج هو تسهيل دخول السياح الخليجيين إلى دول شرق آسيا، بريطانيا وبلدان أخرى.

وأوضح المستشار السياحي محمد العمري إلى أن هذا القرار يعزز الاقتصاد الأوروبي، حيث كان السائح الخليجي يزور أوروبا لمرة واحدة فقط سنويًا، ولكن الآن أصبحت تأشيرة دخول دول الخليج العربي لأوروبا أسهل من دخول أي دولة أخرى، مما يشجع السائحين الخليجيين على زيارة أوروبا بشكل أكثر تكرارًا.

فيديو | ما فائدة الشنغن الأوروبية لـ5 أعوام لمواطني دول الخليج؟ المستشار في مجال السفر والسياحة والفندقة محمد العمري يوضح #هنا_الرياض pic.twitter.com/zmh9SIunn5 — هنا الرياض (@herealriyadh) April 22, 2024

وفي إطار القرار، أعلن جوزيب بوريل، المسؤول السياسي الخارجي بالاتحاد الأوروبي، عن اعتماد المفوضية الأوروبية لمنح التأشيرة المتعددة لمواطني دول التعاون الخليجي، وهي السعودية وسلطنة عمان والبحرين.

تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات للمواطنين الخليجيين، وتتضمن القرارات التنفيذية الثلاثة إجراء تحديثات على قواعد إصدار تأشيرات الدخول المتعددة لهذه الدول الثلاث.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتمكن المواطنون الذين يعيشون في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية من الحصول على تأشيرات دخول متعددة، مما يتيح لهم زيارة الاتحاد الأوروبي عدة مرات على مدى خمس سنوات باستخدام نفس التأشيرة.