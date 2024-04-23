“الصحة” تلزم الأطباء المعالجين بالشروط والالتزامات في غرف العمليات

أكدت وزارة الصحة، على إلزام الأطباء المعالجين بالشروط والالتزامات في غرف العمليات، وذلك لتوفير عناية طبية متكاملة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر “إكس” (تويتر سابقًا) أن هناك عددًا من المخالفات على الأطباء تجنبهم.

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وحددت الوزارة عدة مخالفات منها عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية اللازم توافرها، وتجاوز التخصص أو تجاوز التخصص بامتياز غير موثق.

ومن بين المخالفات عدم التزام الطبيب المعالج بحضور العمليات مكانيًا في غرفة العمليات.